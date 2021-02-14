Софія Євдокименко показали свій особливий передсвятковий ритуал в яскравому образі

Як повідомляє Politeka.net, 19-річна онучка і тезка Софії Ротару, Софія Євдокименко рідко говорить про особисте життя. Вона довго приховувала нового бойфренда, яким виявився 31-річний український мільйонер Денис Жаданов, який проживає в США.

Навіть у День Всіх Закоханих вона залишила в Instagram знімок, на якому позувала одна.

Тому не дивно, що в День святого Валентина дівчина привітала всіх зі святом, побажавши всім зустріти свою любов.

"Без доброти і любові світ був би втрачений. Всіх вітаю з Днем святого Валентина", - написала Софія Євдокименко.

Онучка Ротару приміряла червону сукню з ефектним кроєм і великим бантом зверху. Вона відмінно підкреслила стрункі форми дівчини, а яскравий макіяж тільки посилили спокусливий-ефект. Євдокименко зробила яскраво-червоний манікюр і вечірній макіяж, підкресливши губи червоною помадою, при цьому на очі вона нанесла лише туш. А завершила все ідеальна і гладка укладка.

У відповідь вона почула масу компліментів від шанувальників, які високо оцінили її вміння одягатися.

"Краса врятує світ ❤️", " красуня🔥", " Софія, ви прекрасні. Я так сильно тебе люблю☺❤️", "Як Софія Михайлівна", " зі святом, Софія-красуня! ❤ ️ ", "На цих фотографіях ви якось доросле виглядаєте", "Добре вийшло!".

Нагадаємо, Софію Ротару познайомили з нареченим-мільйонером її 19-річної внучки, як він виглядає.

Як повідомляла Politeka, юна внучка Софії Ротару вразила спокусливим виглядом, піднявши білу маєчку.

Також Politeka писала, що юна внучка Ротару в міні-сукні влаштувала пристрасні танці, показавши, чим пішла в бабусю.