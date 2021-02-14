Суддя шоу "Танці з зірками" Катерина Кухар у білій сукні без ліфчика оголила "апетитний" бюст

Зазвичай 14 лютого на День всіх Закоханих багато зірок шоу-бізнесу зізнаються кому-небудь в почуттях або вітають своїх шанувальників. Не пройшла повз свята відома танцівниця і суддя шоу "Танці з зірками" Катерина Кухар, передає Politeka.net

Прима-балерина зізналася в коханні своєму чоловікові прем'єру Національної опери Олександру Стоянову і оприлюднила спільну фотографію з ним.

На знімку вона позує в білій сукні з оголеною спиною, верх якого складався з найтоншої сітки. Також знаменитість вирішила відмовитися від ліфчика, засвітивши свій пружний бюст невеликого розміру.

"З Днем святого Валентина, моя любов", - зворушливо підписала балерина.

Шанувальники порахували, що такими провокаційними кадрами Кухар дражнить їх.

"Дражнишь?",- висловився один з підписчиків.

Раніше ми повідомляли про те, що Катерина Кухар порадувала стильним образом біля вікна, а й розповіла про свою пристрасть до читання. Балерина так і пише: "Коли у мене з'являється вільна хвилинка, книга завжди під рукою і тут ... Тримайте мене семеро ... 📚🙈".

Також Катя поділилася своїм лайфхаком для батьків, - вечорами читати для дітей, обговорюючи ту чи іншу ситуацію в книзі або ж в школі. За словами Каті це дуже цінний час, коли можна багато чого дізнатися про своїх дітей, а також допомогти їм розібратися, якщо виникають проблеми.

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