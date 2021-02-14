Судья шоу «Танці з зірками» Екатерина Кухар в белом платье без лифчика обнажила «аппетитный» бюст

Обычно 14 февраля на День всех влюбленных многие звезды шоу-бизнеса признаются кому-нибудь в чувствах или поздравляют своих поклонников. Не прошла мимо праздника известная танцовщина и судья шоу «Танці з зірками» Екатерина Кухар, передает Politeka.net

Прима-балерина призналась в любви своему мужу премьеру Национальной оперы Александру Стоянову и обнародовала совместную фотографию с ним.

На снимке она позирует в белом платье с оголенной спиной, верх которого состоял из тончайшей сетки. Также знаменитость решила отказаться от лифчика, засветив свой упругий бюст небольшого размера.

«С Днем святого Валентина, моя любовь», - трогательно подписала балерина.

Поклонники посчитали, что такими провокационными кадрами Кухар дразнит их.

"Дразнишь?", - высказался один из подписчиков.

Ранее мы сообщали о том, что Екатерина Кухар порадовала стильным образом у окна, а и рассказала о своем пристрастии к чтению. Балерина так и пишет: "Когда у меня появляется свободная минутка, книга всегда под рукой и тут ... держите меня семеро ... 📚🙈".

Также Катя поделилась своим лайфхаком для родителей, - по вечерам читать для детей, обсуждая ту или иную ситуацию в книге или же в школе. ПО словам Кати это очень ценное время, когда можно многое узнать о своих детях, а также помочь им разобраться, если возникают проблемы.

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