Співачка Крістіна Орбакайте похвалилася романтичною прогулянкою на яхті
Як передає Politeka.net , свіжий знімок, приурочений до Дня Святого Валентина розміщений в Instagram-акаунті артистки.
Старша дочка Алли Пугачової Крістіна Орбакайте цього року відзначатиме своє 50-річчя. Співачка щаслива в шлюбі з чоловіком Михайлом Земцовим, з яким виховує 8-річну дочку Клавдію. Також відомо, що Орбакайте давно проміняла Росію на США, в якій відчуває себе просто чудово.
Так, дочка Пугачової вирішила привітати своїх шанувальників з найромантичнішим днем у році-Днем Валентина. У цей день вони з чоловіком влаштували морську прогулянку для двох на яхті.
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У кадрі Христина позує в рожевому купальнику в написом « "Барбі" і сонцезахисних окулярах. Вони роблять селфі з чоловіком і виглядають щасливими.
"Зі Святом! Happy Valentine’s Day!",- привітала фанатів співачка.
Раніше ми повідомляли, що Орбакайте вирішила незвичайним способом остаточно провести 2020-й і зустріти Рік Бика за східним календарем. З цією метою була організована тематична вечірка. Правда, в специфічному вбранні була тільки співачка, її супутники скромно утрималися.
Нагадаємо, що Крістіна Орбакайте в шкіряному вбранні заткнула за пояс молодих красунь: Пугачова може пишатися.
Як повідомляла Politeka, красені-сини Христини Орбакайте розбурхали мережу, рідкісне фото:"вони зовсім не схожі".
Також Politeka писала, що Крістіна Орбакайте в міні наплювала на вік, заткнувши за пояс молодих зірок: "Стройняшечка!».