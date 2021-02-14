Певица Кристина Орбакайте похвасталась романтической прогулкой на яхте

Как передает Politeka.net , свежий снимок, приуроченный ко Дню Святого Валентина размещен в Инстаграм-аккаунте артистки.

Старшая дочь Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте в этом году будет отмечать свое 50-летие. Певица счастлива в браке с мужем Михаилом Земцовым, с которым воспитывает 8-летнюю дочь Клавдию. Также известно, что Орбакайте давно променяла Россию на США, в которой чувствует себя просто прекрасно.

Так, дочь Пугачевой решила поздравить своих поклонников с самым романтичным днем в году - Днем Валентина. В этот день они с супругом устроили морскую прогулку для двоих на яхте.

В кадре Кристина позирует в розовой майке в надписью: «Барби» и солнцезащитных очках. Они делают селфи с мужем и выглядят счастливыми.

"С Праздником! Happy Valentine’s Day!", - поздравила фанатов певица.

Ранее мы сообщали, что Орбакайте решила необычным способом окончательно провести 2020-й и встретить год Быка по Восточному календарю. С этой целью была организована тематическая вечеринка. Правда, в специфическом наряде была только певица, ее спутники скромно воздержались.

Напомним, что Кристина Орбакайте в кожаном наряде заткнула за пояс молодых красоток: Пугачева может гордиться.

Как сообщала Politeka, красавцы-сыновья Кристины Орбакайте взбудоражили сеть, редкое фото: "Они совсем не похожи".

Также Politeka писала, что Кристина Орбакайте в мини наплевала на возраст, заткнув за пояс молодых звезд: «Стройняшечка!».