Пенсійний фонд повідомив про те, яка сума була виділена на фінансування пенсій українців
Як повідомляє Politeka.net, відповідна інформація з'явилася на сторінці Фонду у Фейсбук.
Зокрема, в ПФУ повідомили, що 15 лютого фінансування пенсій тривало відповідно до затвердженого графіка. На виплати пенсіонерам за день було спрямовано 2,4 мільярда гривень.
Також в повідомленні наголошується, що було забезпечено фінансування пенсій українців за січень на загальну суму в 23,9 мільярда гривень.
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Підкреслюється, що пенсіонери продовжать отримувати виплати в установленому порядку.
Відзначимо, що у зв'язку з підвищенням мінімальної зарплати в Україні деякі пенсіонери почнуть отримувати виплати в більшому обсязі.
Це торкнеться українців, які виконали вимоги по стажу і досягли віку 65 років. Розмір їх пенсії становитиме від 2600 грн - тобто вони отримуватимуть на 500 грн більше, ніж зараз.
Також повідомлялося, що з 1 березня пенсії українців перерахують. Параметри виплат визначать у лютому, оскільки індекс, на який підвищувати пенсію, розраховується виходячи з 50% зростання за попередній рік заробітної плати в країні та інфляції.
Індексація пенсій також чекає українців у квітні та липні.
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