Юлія Леус, дружина шоумена Андрія Джеджули, не стримала емоцій у соцмережі

Як передає Politeka.net, знаменитість, будучи на останніх термінах вагітності здивувала постом-реакцією в своєму мікроблозі в Instagram. Юлія опублікувала в "сторіз" скрін з повідомленням про загибель 12-річної школярки. Дівчина, яка сама скоро стане мамою вдруге, не змогла пройти повз трагедії.

"Який кошмар... Я взагалі вважаю, ці соцмережі не для дітей. На скільки б цікаво їм не було", - прокоментувала дружина Джеджули.

"Будь ласка, говоріть з дітьми з приводу контенту, який вони дивляться; встановлюйте батьківський контроль на гаджети; обмежуйте доступ до таких соцмереж як TikTok - поки у дітей ще тільки формується мислення...", - йдеться в повідомленні, яким поділилася Леус.

Інцидент стався напередодні в одному з ліцеїв столиці. Дві семикласниці, подивившись відео на TikTok, де пропонувалося "з'їсти" 40 таблеток но-шпи і подивитися, що буде, вирішили так і зробити. Експеримент для дітей закінчився кошмаром.

Дівчатка випили таблетки в шкільному туалеті, їх обнаржили в несвідомому стані. Одну з них медикам не вдалося врятувати, друга перебуває з інтоксикацією в реанімації, де їй терміново промили шлунок. Стан школярки, яка вижила, розцінюється як стабільно середній.

Правоохоронці вже встановили аптеку та провізорів, які продали ліки дітям.

Раніше ми повідомляли, Леус, яку зачепила за живе трагедія зі школярками, і сама недавно перебувала на межі зриву. Дівчина перед новим роком опинилася в лікарні. У погіршенні стану здоров'я вона звинуватила чоловіка - нібито від нього надходить насильство, в тому числі й психологічне.

Так як свого житла у Юлії поки ще немає, то, виписавшись з лікарні, їй довелося повернутися до чоловіка. З приводу того, чи вдалося їй налагодити відносини з Джеджулою, дівчина зазначила, що вони спілкуються тільки з питань народження майбутньої доньки.

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