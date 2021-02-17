Юлия Леус, жена шоумена Андрея Джеджулы, не сдержала эмоций в соцсети

Как передает Politeka.net, знаменитость, будучи на последних сроках беременности удивила постом-реакцией в своем микроблоге в Инстаграм. Юлия опубликовала в "сториз" скрин с сообщением о гибели 12-летней школьницы. Девушка, которая сама скоро станет мамой во второй раз, не смогла пройти мимо трагедии.

"Какой кошмар... Я вообще считаю, эти соцсети не для детей. На сколько б интересно им не было", - прокомментировала жена Джеджулы.

"Пожалуйста, говорите с детьми по поводу контента, который они смотрят; устанавливайте родительский контроль на гаджеты; ограничивайте доступ к таким соцсетям как TikTok - пока у детей еще только формируется мышление...", - говорится в сообщении, которым поделилась Леус.

Инцидент произошел накануне в одном из лицеев столицы. Две семиклассницы, посмотрев видео на TikTok, где предлагалось "съесть" 40 таблеток но-шпы и посмотреть, что будет, решили так и сделать. Эксперимент для детей окончился кошмаром.

Девочки выпили таблетки в школьном туалете, их обнаржили в бессознательном состоянии. Одну из них медикам не удалось спасти, вторая находится с интоксикацией в реанимации, где ей срочно промыли желудок. Состояние выжившей школьницы расценивается как стабильно среднее.

Правоохранители уже установили аптеку и провизоров, продавших лекарства детям.

Ранее мы сообщали, Леус, которую зацепила за живое трагедия со школьницами, и сама недавно находилась на грани срыва. Девушка перед новым годом очутилась в больнице. В ухудшении состояния здоровья она обвинила супруга - якобы от него исходит насилие, в том числе и психологическое.

Так как своего жилья у Юлии пока еще нет, то, выписавшись из больницы, ей пришлось вернуться к супругу. По поводу того, удалось ли ей наладить отношения с Джеджулой, девушка отметила, что они общаются только по вопросам рождения будущей дочки.

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