Юлия Леус, жена шоумена Андрея Джеджулы, выдала правду о своем состоянии и планах на будущее

Как передает Politeka.net, девушка, будучи на 36 неделе беременности, опубликовала свежие кадры в "сториз" в Инстаграм, ответив на многочисленные вопросы подписчиков.

Как известно, недавно они с Джеджулой громко поссорились - Юлия попала в больницу с осложнениями, а после выписки не захотела возвращаться у супругу. Она заявляла об издевательствах и распускании рук с его стороны.

Многих волнует вопрос, помирилась ли пара. Леус была категорична в своем ответе.

"И таких вопросов куча! Нет, мы общаемся по беременности только", - сообщила звезда.

Учитывая такое положение дел, резонно, что у нее поинтересовались, как она будет воспитывать ребенка без мужа. По словам Юлии, она планирует справляться "с помощью, но больше сама".

Что касается обеспечения будущего ребенка всем необходимым, как, к примеру, коляской, Леус ответила: "Этим вопросом папа малышки должен заняться".

Кроме того девушка рассказала о своем нынешнем состоянии.

"Тяжело! Как мне и говорили, последний месяц будет таким... Я всегда лежу, на улице уже неделю не была, болит спина, ноги, когда встаю, более чем на полчаса, начинает болеть живот. Но я в спокойна, занимаю себя сериалами, книгой, едой, звонками, так и день пролетает", - поделилась Леус.

Напомним, в Сети бурно обсуждали ссору Джеджулы и его избранницы: "Я никогда не могла подумать что Андрей может такое чудить, наоборот должен сейчас заботиться о вас!"; "Юлечка, когда ж это закончится🤯, Вы уже заслуживаете на хорошее отношение, вдоволь намучились 👆"; "я вам ещё летом говорила, что Джеджула ещё себя покажет, вы только ехидно огрызались и заблокировали меня".

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