Жена украинского шоумена Андрея Джеджулы Юлия Леус откровенно рассказала, как изменилось ее здоровье после беременности

Как рассказывает Politeka, соответствующий пост она опубликовала у себя на странице в Instagram.

"Отвечу на часто задаваемый вопрос в Директ🤗 Как ты себя чувствуешь, как здоровье? Так вот, чувствую себя прекрасно, как никогда за всю беременность. В этом году я ещё не нервничала и Дай Бог не буду 🙏🏻 Хоть и в объёмах я стала больше, но и сил у меня больше, как будто приток энергии появился, то ли перестал уходить", - рассказала она.

При этом Леус призналась, что именно теперь почувствовала "всю прелесть беременности", о которой ей писали поклонники.

"Желаю каждой женщине это ощутить, да и мужчине , который умеет ценить и ещё в животике любить своего ангелочка", - подчеркнула она.

Уточним, что на опубликованной фотографии жена Джеджулы позирует в облегающем мини-платье и без обуви на фоне леса.

До этого мы рассказывали, что жена известного украинского шоумена Андрея Джеджулы Юлия Леус рассказала, из-за чего на самом деле ее ударил супруг.

Напомним, беременная жена Джеджулы ошарашила откровением после побега: "Я не планировала ребенка с этим...".

Как сообщала Politeka, беременная жена Джеджулы не сдержалась и выдала новую порцию скандальных подробностей: "Санту таскал по...".

Также Politeka писала, что семейный скандал Джеджулы, шоумен ответил на обвинения беременной жены.