Жена известного украинского шоумена Андрея Джеджулы Юлия Леус рассказала, из-за чего на самом деле ее ударил муж

В сети продолжают обсуждать скандал в семье Джеджулы, жена которого обвинила его в домашнем насилии, а также в том, что он бросил ее на произвол судьбы во время беременности. Сейчас пара живет отдельно, а Леус пытается добиться развода с мужем.

В своем Инстаграм Юлия решила рассказать, из-за чего на самом деле между ними вспыхнул конфликт, в результате которого муж ее ударил. По ее словам, все произошло из-за ее случайной ошибки.

«Я разбила стакан и вазу! Он потом мою вазу тоже разбил, и на все это стекло я и полетела», - вспоминает Леус.

Женщина также подчеркнула, что не планировала заводить ребенка с этим мужчиной, но не смогла заставить себя прервать беременность.

Скандал в семье шоумена прокомментировала и его бывшая супруга, с которой он также расставался со скандалом, Санта Димопулос. На вопрос поклонников о том, что она думает по поводу этой ситуации, певица подчеркнула, что не может обсуждать то, что происходит в чужой семье. Тем не менее она отметила, что и сама с большим трудом наладила общение с бывшим мужем и то исключительно ради сына.

«Я не судья и не член семьи, чтобы что-то обсуждать и осуждать. Я с трудом наладила отношение с Андреем ради сына. Я очень хорошо отношусь к Юлии и всегда помогу ей, если понадобится помощь», - написала звезда.

Она считает, что паре нужно найти мир и взаимопонимание ради ребенка.

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