Беременная жена украинского телеведущего Андрея Джеджулы Юлия Леус показала себя в кровати и рассказала о своем самочувствии

Не так давно вокруг семейной пары разгорелся скандал после того, как Леус обвинила мужа в насилии а также в том, что он совсем не заботится о ней и их будущем малыше. После этого она попала в больницу и рассказывала об угрозе выкидыша.

Как сообщает Politeka.net, Юлия поделилась в своем Инстаграм новым видео, в котором рассказала, что сейчас находится дома. На кадрах она лежит в кровати и выглядит заметно уставшей.

«Я лежу на домашнем сохранении. Чтобы не лежать месяц в больнице, я лежу дома», - рассказала Леус.

Она добавила, что накануне к ней приезжали журналисты, из-за чего ей пришлось вставать.

«После этого мне было тяжело очень и вот сегодня встала только сделать массаж, потому что спина жутко болит от того, что лежишь. Это просто невыносимо! Встала пожарить картошки и не дожарила. Не смогла, потому что начало болеть у меня в животике, быстро пошла лечь обратно. Поэтому только лежу, ем таблетки и развлекаю свою малышечку», - откровенно рассказала женщина.

Она добавила, что в таком режиме ей осталось продержаться еще месяц.

Отметим, что Леус хочет развестись со своим знаменитым мужем.

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