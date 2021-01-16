Жена популярного телеведущего Андрея Джеджулы Юлия Леус не прекращает общаться со своими поклонниками

Так, девушка решила пооткровенничать с подписчиками в своем Instagram.

В Instagram Stories преданные фанаты просили Юлию Леус показать себя в той или иной ситуации. Или же они писали определенную дату, а жена шоумена публиковала из своего фотоархива снимки.

Сперва кто-то попросил ее показать себя в состоянии алкогольного опьянения.

"А пьяненькую можно?" - поинтересовался фанат и Юлия Леус опубликовала видео, видимо, из ночного клуба, на котором видно, как она подпевала песне, доносящейся из колонок.

Позже Юлию Леус попросили показать, как выглядит ее живот до беременности. Девушка для этого выставила в видео, где она позирует стройной в коротком топе, который лишь подчеркивает ее идеальную фигуру.

"Школьные годы", - говорится в подписи к снимку из семейного архива. На нем можно увидеть маленькую Юлию, которую родители отправили в первый класс.

"Поделитесь, как вы остаетесь такой худой?", - задался вопросом подписчик, на что Юлия Левус ответила следующее: "Я уже не худая, +24 кг уже". Жена шоумена также опубликовала нежное фото, где она уже на большом сроке беременности.

Ранее мы рассказывали, что телеведущая и модель Юлия Леус, которая ждет ребенка, обвинила своего мужа в насилии, из-за чего она угодила в больницу.

Причиной резкого ухудшения самочувствия стал якобы стресс, пережитый после ссоры с мужем. Юлия обвинила Джеджулу в домашнем насилии и в том, что он совсем не заботиться о ней и их будущем малыше.

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