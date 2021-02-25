Відома американська актриса і співачка Дженніфер Лопес приміряла міні-шорти з оригінальним дизайном
Дженніфер Лопес вважається однією з тих знаменитостей, які не показують своє старіння і борються за молодість до останнього. У свої 51 зірка виглядає на 30 років і з гордістю демонструє розкішне тіло, яким всі захоплюються.
Як можна помітити також і з рекламних фото знаменитості, у Лопес також можна повчиться не тільки танцям, але і як стильно виглядати, не звертаючи уваги на вік. У коротких квітчастих шортах з незвичайним принтом і в Білій розстебнутій сорочці артистка виглядала вельми спокусливо і витончено.
Що не дивно, адже акцент на струнких ногах і пікантна деталь з вирізом на бюсті зробили цибулю Дженніфер бездоганним. Як можна помітити, сама артистка любить демонструвати на публіці справжні мексиканські пристрасті.
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Відзначимо, під час зйомок одного з фільмів 51-річної Лопес навіть довелося залишитися в костюмі з ниточок. Одягнувши його, Лопес танцювала біля жердини і показала досить розкутий танець на пілоні, який потряс публіку, адже приховати артистці вдалося мало що.
"Ідеальна смакота, дуже🔥; Мені подобається ця поза. Це вау. Jlo вчитель !!!; Красиво 💙; скільки в цій позі пристрасті, не уявити; про мама, а я просто убитий; Ти найкрасивіша !!!!; Ось такий шоколад; гарний вигляд, але навіщо ж нахилилася так?; не треба робити так, як дешеві артисти; несподіваний сюрприз, що вона показує свою фігуру і нахиляється, сміливо».
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