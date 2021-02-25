Известная американская актриса и певица Дженнифер Лопес примерила мини-шорты с оригинальным дизайном

Дженнифер Лопес считается одной из тех знаменитостей, которые не показывают свое старение и борются за молодость до последнего. В свои 51 звезда выглядит на 30 лет и с гордостью демонстрирует роскошное тело, которым все восхищаются.

Как можно заметить также и с рекламных фото знаменитости, у Лопес также можно поучится не только танцам, но и как стильно выглядеть, не обращая внимания на возраст. В коротких цветастых шортах с необычным принтом и в белой расстегнутой рубашке артистка выглядела весьма соблазнительно и изящно.

Что не удивительно, ведь акцент на стройных ногах и пикантная деталь с вырезом на бюсте сделали лук Дженнифер безупречным. Как можно заметить, сама артистка любит демонстрировать на публике настоящие мексиканские страсти.

Отметим, во время съемок одного из фильмов 51-летней Лопес даже пришлось остаться в костюме из ниточек. Надев его, Лопес сплясала у шеста и показала довольно раскованный танец на пилоне, который потряс публику, ведь скрыть артистке удалось мало что.

«Идеальная вкуснятина, очень🔥;Мне нравится эта поза. Это вау. Jlo учитель !!!; Красиво 💙; Сколько в этой позе страсти, не вообразить; О мама, а я просто сражен; Ты самая красивая !!!!; Вот такой шоколад; Красивый вид, но зачем же наклонилась так?; не надо делать так, как дешевые артисты; Неожиданный сюрприз, что она показывает свою фигуру и наклоняется, смело».

Напомним, неугомонная Дженнифер Лопес взбудоражила фантазии, не вставая с кровати.

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