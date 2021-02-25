Відома американська актриса і співачка Дженніфер Лопес дивує стильними перетвореннями

Артистка після презентації бренду своєї косметики, яку довгий час розробляла з фахівцями, почала брати активну участь в різних заходах. Також зірка приступила до підготовки з приводу участі в серіалі від Нетфлікс.

Шанувальники на фан-акаунтах почали ділитися з цього приводу кращими образами Лопес За останній час. На їхню думку, зірка виглядає значно молодше свого віку. Також артистка може похвалитися неймовірними вигинами після всіх тренувань.

Заради своєї шкіри Лопес також постійно користується зволожуючими кремами, маслами і постійно відвідує косметолога. Як видно на фото, навіть в рожевій сукні з прозорої тканини рожево-малинового кольору їй буде що показати.

Схоже, артистці нічого соромитися, вона з легкістю влаштовує пікантні танці і не боїться продемонструвати щось зайве. Адже її костюми і так мало що приховують. Найчастіше Лопес позує в боді з блискіток з прикрасами на бердах і талії і глибокими вирізами на фігурі.

"️❤️Красива, сексуальна і гаряча 🔥; гарячої просто немає; Красиво і чудово; OMGG !!!! Мій погляд впав прямо на твої шикарні волосся !!!; це тіло, хоч і розкішне, воно засліплює; Задай їм, богиня; не можна відірвати погляд!; Красиво❤️ всі діаманти показала; Моя королева; ти так багато пристрасті️ моє сонечко😍 😍; ти виглядаєш такою щасливою ... Мені це подобається!",- пишуть фанати.

Нагадавши, невгамовна Дженніфер Лопес розбурхала фантазії, не встаючи з ліжка.

Також Politeka писала, Дженніфер Лопес обласкала свої апетитні вигини в купальнику, кадри насолоди.

А ще Politeka писала, що розпалена Дженніфер Лопес розбурхала фантазії, прикрасивши засмаглий бюст дуже незвично