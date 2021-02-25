Известная американская актриса и певица Дженнифер Лопес удивляет стильными преображениями

Артистка после презентации бренда своей косметики, которую долгое время разрабатывала со специалистами, начала активно участвовать в различных мероприятиях. Также звезда приступила к подготовке по поводу участия в сериале от Нетфликс.

Поклонники на фан-аккаунтах начали делиться по этому поводу лучшими образами Лопес за последнее время. По их мнению, звезда выглядит значительно моложе своего возраста. Также артистка может похвастаться невероятными изгибами после всех тренировок.

Ради своей кожи Лопес также постоянно пользуется увлажняющими кремами, маслами и постоянно посещает косметолога. Как видно на фото, даже в розовом платье из прозрачной ткани розово-малинового цвета ей будет что показать.

Похоже, артистке нечего стесняться, она с легкостью устраивает пикантные танцы и не боится продемонстрировать что-то лишнее. Ведь ее костюмы и так мало что скрывают. Чаще всего Лопес позирует в боди из блесток с украшениями на бердах и талии и глубокими вырезами на фигуре.

«️❤️Красивая, сексуальная и горячая 🔥; горячей просто нет; Красиво и великолепно; OMGG !!!! Мой взгляд упал прямо на твои шикарные волосы !!!; это тело, хотя и роскошное, оно ослепляет; Задай им, богиня; нельзя оторвать взгляд!; Красиво❤️ все бриллианты показала; Моя королева; ты так много страсти️ мое солнышко 😍😍; Ты выглядишь такой счастливой ... Мне это нравится!», - пишут фанаты.

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