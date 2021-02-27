Всесвітньо відома модель Емілі Ратаковскі показала оголені кадри, позбавивши чоловіків сну

Фото, яке з'явилося на фан-сторінці Емілі в Instagram показує пристрасну натуру дівчини і ідеальні форми красуні, яка підкорила мільйони сердець. Про це пише Politeka.net.

За короткий проміжок часу фанати навіть не змогли описати всіх неприборканих почуттів, які викликало фото знаменитості, адже на ньому Емілі позує в костюмі Єви, ледь прикрившись рукою, стоячи боком, притулившись до розпеченої стіни.

Невідомо, чи то сонце розжарило стіну, чи то вона сама запалала від присутності спекотної красуні.

Шанувальники прокоментували "Hot beauty❤️❤️❤️"(Спекотна красуня).

Зазвичай, під фото Емілі стрічка коментарів рясніє сердечками, жаркими зізнаннями в коханні і захопленими вигуками.

Відомо, що Емілія вагітна, на своїй офіційній сторінці молода майбутня мама часто демонструє як змінилося її тіло з ходом вагітності.

Нещодавно Емілі знялася в рекламній зйомці для модного косметичного бренду і показала сімейне фото з чоловіком, щоб привернути увагу.

Нагадаємо, що вагітна Емілі Ратаковскі приголомшила виглядом в занадто тісному костюмі: "вже по швах тріщить, боже".

Як повідомляла Politeka, Ратаковскі безсоромно відчинила сорочку у ванній, показуючи головну гордість: "солодкі які...".

Також Politeka писала, що розкішна Ратаковскі намазала губи червоним і обтягнула ідеальні форми міні-сукнею: "запальна штучка".