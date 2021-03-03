Відома модель ДжоДжо Бейбі, яку порівнюють з Кім Кардашьян, показала себе в гарячому образі

На фото ДжоДжо здалася в мереживному боді, яке було тілесного кольору і зовсім прозоре. Дівчина залишила волосся розпущеним, а рукою потягнула за наряд, спустивши одну бретельку, щоб продемонструвати пишний бюст. Кадр вийшов вкрай гарячим, адже Бейбі має розкішні форми. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Ти готовий до маршу?",- написала дівчина.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, але зазвичай без компліментів дівчина не залишається:

"Я вболівальник з України, привіт дитинко "," Ось це смачно "," Моя улюблена кішечка "," Як завжди сама видовищна і сліпуча, приголомшлива, чуттєва і красива ", "Виглядає супер круто", "її довгі ноги і пишне тіло залучали всіх хлопців у світі", "Ух ти такий м'який і персиковий", "Тепер я дуже хочу ... дуже важкого ...", "Абсолютно приголомшлива, боже", "Ти приголомшливо виглядаєш, Джоджо", "ти ідеальний ангел", "Так красиво і твоє тіло виглядає приголомшливо", "Я люблю тебе", "так, це круто", "Я сказав це раніше і скажу ще раз ... Яке абсолютне божество", "Хто-небудь хоче зіграти зі мною", "Я тебе зараз дякую !!!!" , "Бажаю, щоб ти була моєю".

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На фото зірка позувала в міні-трусиках і ТОПі, сидячи на колінах на килимі. Волосся Джоджо залишила розпущеним, надівши на них навушники з мікрофоном. В руках Бейба тримала джойстик, а біля красуні можна побачити великий екран з грою.

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