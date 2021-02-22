Известная модель ДжоДжо Бейби, которую называют копией Ким Кардашьян, показала себя в горячем образе

На фото ДжоДжо позирует в мини-комбинезоне, который на уровне ягодиц заканчивался. Наряд был настолько узким, что выдавал пикантные формы в зоне бикини. В комбинезоне было эффектное декольте, которое Бейби образовала, расстегнув несколько пуговиц, благодаря чему кадр получился очень провокационным, ведь белья под нарядом не оказалось. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Остаетесь сегодня вечером?", - написала модель под фотографией.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, но обычно красотку не оставляют без комплиментов:

"Очень красивая девушка", "Я тоже тебя люблю", "Я чувствую то же самое к тебе отсюда и до скончания времен. Я думаю, что мы уже там, ты чувствуешь меня", "Какая красота, такой сочный бюст, мамочка", "такие красивые глаза", "Ты женщина мечты", "Профессиональный стиль", "Либо ты задумалась сильно, либо тебе очень скучно".

Сообщалось, что популярная модель из Америки ДжоДжо Бейби показала новый образ, завлекая фанатов горячим ракурсом.

На фото ДжоДжо позировала в прозрачном наряде, которое хорошо просвечивалось. Звезда стояла спиной к камере, расставив ноги, а волосы оставила распущенными.

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