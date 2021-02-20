Известная американская звезная модель ДжоДжо Бейби, которую называют копией Ким Кардашьян, показала себя в провокационном образе

На фото ДжоДжо позировала в леопардовых трусиках, а образ дополнила аналогичными ушками. Бейби лежала на кровати, развернувшись спиной к камере, приковывая взгляды к аппетитным "булочкам". Красотка посмотрела в камеру, маня взглядом, а бюстгальтер решила не надевать. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на профиль знаменитости в социльных сетях.

"Какую начинку для пиццы вы принесли?", - написала звезда под фото.

Фанаты поставили более 45 тысяч лайков и написали множество комплиментов и свои предпочтения:

"Пицца, которая нравится", "Много колбасы", "Колбаса, госпожа, ты шедевр, такая невероятная, великолепная", "Я болельщик из Украины, привет детка", "Вот это вкусно", "Моя любимая кошечка", "Как всегда самая зрелищная и ослепительная, потрясающая, чувственная и красивая", "Пепперони и бекон", "Пепперони и немного ветчины выглядят восхитительно", "Хочу колбасу", "Анчоусов нет, сыра и много любви".

Мы писали, что популярная американская модель Джоджо Бейби обтянула свои формы тоненькой тканью.

Тонкое боди обтянуло огромную красоту девушки, а благодаря большим вырезам остались свободными округлые бедра.

Напомним, белокурая копия Кардашьян Джоджо Бейби опустилась на колени, показав силу страсти

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