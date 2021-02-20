Известная американская звезная модель ДжоДжо Бейби, которую называют копией Ким Кардашьян, показала себя в провокационном образе
На фото ДжоДжо позировала в леопардовых трусиках, а образ дополнила аналогичными ушками. Бейби лежала на кровати, развернувшись спиной к камере, приковывая взгляды к аппетитным "булочкам". Красотка посмотрела в камеру, маня взглядом, а бюстгальтер решила не надевать. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на профиль знаменитости в социльных сетях.
"Какую начинку для пиццы вы принесли?", - написала звезда под фото.
Фанаты поставили более 45 тысяч лайков и написали множество комплиментов и свои предпочтения:
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Тонкое боди обтянуло огромную красоту девушки, а благодаря большим вырезам остались свободными округлые бедра.
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