Известная модель Джоджо Бейби, которую называют копией Кардашьян, показала себя и задала вопрос

На фото Джоджо позирует в черном топике с вырезом на груди и большим декольте и розовом бикини, которое состояло практически из ниточек. Образ Бейба дополнила стильными кроссовками, а волосы собрала в гульку. Модель стояла перед зеркалом и хвасталась аппетитными формами, снимая себя на телефон. Об этомм пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Тебе нравится мой домашний отдых?", - написала звезда под фото.

Фанаты поставили почти 100 тысяч лайков и написали комментарии:

"Как всегда самое зрелищное и ослепительное, потрясающее, чувственное и красивое", "Что за малышка!", "Слишком красиво", "Нужна действительно большая толстовка", "Вы выводите отдых на новый уровень", "Ее королевская горячность", "Мне нравится твоя внешность", "Я расслаблюсь с тобой", "Приезжай в Торонто", "Отличный выбор", "Смотри хорошо, детка", "Очень хорошо выглядит", "Вам не нужно спрашивать, я люблю это".

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На фото Джоджо появилась в слишком коротеньком топике, из которого чуть не выпадали "подружки".

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