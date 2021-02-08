Известная модель Джоджо Бейба, которую называют копией Кардашьян, показала новый зажигающий образ

На фото Джоджо позирует в слишком коротком топе, из которого вываливался бюст. Красотка добавила на наряд рисунок двох глаз, которые смотрели в бок. Девушка дополнила образ трусиками, которые состояли их тоненьких полосочек черного цвета. Бейба снимала себя на телефон, позируя перед зеркалом, совсем не смущаясь своего откровенного образа. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страрничку знаменитости.

"Не имею парней", - гласила надпись на топике.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, так как снимок был выброшен в сторис Инстаграм, но обычно звезду засыпают комплиментами:

"Почему ты прикрываешь эту любовь", "Я тоже тебя люблю", "У тебя очень красивый бюст", "Привет, любовь моя, ты выглядишь так жарко, мммм, я люблю тебя", "Пожалуйста, поговори со мной, я большой поклонник твоего тела", "Вкусные и большие", "Ничего себе размер", "Ваше тело очень красивое", "Ой, детка, ты такая вкусная", "Товары желтые, как это моя дорогая", "желтый, а тебе лучше", "Отведи меня в свою ванную комнату, мы вместе примем ванну", "Привет, Джоджо. Ты просто безупречно выглядишь".

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