Известная модель Ким Ли, которую называют корейской Кардашьян, показала, как проходила одна из фотосессий
На фото Ким позирует в прозрачном платье с большим декольте. Звезда не надела бюстгальтер, поэтому можно легко увидеть пышную красоту модели. Ли оставила волосы распущенными, взявшись одной рукой за них. Кадр получился очень пикантным и увлекательным, ведь модель выглядит безупречной. Об этом мпишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
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"Безумно красивая", "Ты великолепна, люблю тебя", "Похожа на миллион баксов", "Оглушающая", "Проклятье - это фото огонь", "Такая красивая во всех отношениях!", "Абсолютно красивая! Такая королева", "одержим тобой после Bling Empire", "Ты такая классная !!!!! Люблю этот наряд", "Сногсшибательная и гламурная, Ким!", "Ким Ли такая милая, такая милая и такая соблазнительная, детка", "когда я вижу эту позу, я думаю о тебе".
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Мы писали, что известная модель Ким Ли приняла участие в модной съемке для журнала.
Ли приняла участие в специальной рекламной фотосессии, которая была создана для модного выпуска Гламур.
Напомним, корейская Кардашьян распахнула дорогой наряд, показав выпирающие "персики"
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