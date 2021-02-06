Известная модель Ким Ли, которую называют корейской Кардашьян, показала себя в роскошном автомобиле

На фото красотка позировала на заднем сиденье. Ким распахнула шубку, хвастаясь черным корсетом, который еле удерживал пышный бюст звезды. Ли оставила волосы распущенными, а белья не надевала, поэтому кадр получился очень зажигательным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Слови меня сегодня", - подписала звезда фотографию.

Фанаты посмотрели публикацию более 30 тысяч раз и написали комментарии:

"Лето", "Эй, я люблю тебя, малышка, буду смотреть", "Ты моя любимая", "Смотри, соблазнительная лучшая подруга", "Я поймаю тебя в любое время", "Будет попсовое", "Ты моя любимица, и я обязательно буду смотреть !!!", "Я хочу вместо этого поймать тебя на руки", "Самая горячая женщина в мире", "Я и мой сын на крючке!", "Новая королева Ким занимает трон", "Ким, нам нужно дружить, ты великолепно выглядишь".

Мы писали, что известная модель Ким Ли, которую прозвали корейской версией Кардашьян, лишила мужчин сна.

Красотка предстала в одних трусиках или плавках от купальника. Верхнюю часть костюма она решила сбросить, освободив своих пышных «подружек».

Напомним, корейская Кардашьян задрала ножку в полупрозрачном мини, будоража фантазию

А еще Politeka писала, что корейская Кардашьян разделась, заткнув за пояс пышногрудую Ким

Также Politeka сообщала, что пышногрудая корейская Кардашьян в черном мини-топе отдалась во власть соблазна



