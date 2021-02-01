Известная модель Ким Ли, которую называют корейской версией Кардашьян, показала свои красоты с идеального ракурса

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм девушка опубликовала свежее фото, которое вызвало настоящий фурор среди ее поклонников. Красотка позировала для фото возле бассейна. Из одежды на ней были черные трусики, огромная шляпа и длинные перчатки.

Ким Ли облокотилась об стенку, соблазнительно задрав одну ножку. Руками она держала свой большой бюст, который так и норовил вырваться на свободу. Выглядела девушка превосходно. Округлые бедра, тонкая талия и аппетитные формы выглядели даже круче, чем у Ким Кардашьян, с которой постоянно сравнивают красотку. Мягкий животик и сочная фигурка сделали свое дело.

В комментариях Ким Ли оставили массу приятных слов.

«Довольно красиво», «Ким! Я местный фотограф и хотел бы поработать с вами. Я знаю, что это долгий путь, но оно того стоит», «Вау, эта шляпа - заявление, и мне это нравится», «Настолько совершенна», «Ты такая красивая», «Вне конкуренции», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Ким Ли в платье с глубоким декольте сделала селфи, подразнив поклонников аппетитными формами. Девушка похвасталась пышным бюстом, сделав на нем акцент.

Напомним, что корейская Кардашьян в прозрачном платье показала свои главные достоинства: "Самая соблазнительная азиатка в мире".

Также Politeka писала, что пышногрудая корейская Кардашьян в черном мини-топе отдалась во власть соблазна: "Все сделано!".

А еще Politeka сообщала, что корейская Кардашьян снялась в популярном сериале, без стыда показав свое "богатство": "За одну ночь я...".