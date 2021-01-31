Відома модель Кім Лі, яку називають корейською Кардашьян, поділилася новим образом після зйомок у серіалі

Популярна модель активно набирає аудиторію в Instagram завдяки модним фото для глянцю і яскравим образам, які приміряє під час своєї роботи діджеєм. Дівчина вже кілька разів встигла знятися в популярних журналах і дати інтерв'ю з початку року. Тепер же Лі акцентує увагу на своїй першій ролі.

У розділі Сторі Кім також поділилася сміливим кадром, який після опублікували і самі шанувальники. На ньому дівчина позувала в чорних штанях в маленьких горошок класичного крою і чорному топі на тонких лямках. Верхній одяг Кім тримала в руках, схилившись трохи вперед перед камерою.

Мінімальний макіяж, розпущені темні локони і чорно-біла обробка зробили кадр більш чуттєвим. Таким чином Лі вдалося підкреслити достоїнства своєї фігури.

Відзначимо, презентація першого сезону шоу, в якому знялася модель, відбулася на платформі Нетфлікс всього кілька днів тому. Гламур, скандали і розкішні вечірки: це реаліті розповідає про вельми забезпечених азіатів і американців азіатського походження, пропалюють життя в Лос-Анджелесі.

"Скажіть мені, що є ще ???💜 ; Я їх все вже бачила 😱; мені подобалася твоя хімія з Кевіном-дійсно!; за одну ніч я все подивилася; вони б вам не дозволили, але це справжні друзі. Обожнюю шоу!; Вже двічі всі серії дивлюся😂; все зроблено!🔥 ; Маума, все готово 😌; 6 серія! 🔥 ; Кімлі, яка у тебе лоскіт?; Завершив весь сезон я за одну ніч".

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