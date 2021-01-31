Известная модель Ким Ли, которую называют корейской Кардашьян, поделилась новым образом после съемок в сериале

Популярная модель активно набирает аудиторию в Инстаграм благодаря модным фото для глянца и ярким образам, которые примеряет во время своей работы диджеем. Девушка уже несколько раз успела сняться в популярных журналах и дать интервью с начала года. Теперь же Ли акцентирует внимание на своей первой роли.

В разделе Стори Ким также поделилась смелым кадром, который после опубликовали и сами поклонники. На нем девушка позировала в черных штанах в маленьких горошек классического кроя и черном топе на тонких лямках. Верхнюю одежду Ким держала в руках, склонившись чуть вперед перед камерой.

Минимальный макияж, распущенные темные локоны и черно-белая обработка сделали кадр более чувственным. Таким образом Ли удалось подчеркнуть достоинства своей фигуры.

Отметим, презентация первого сезона шоу, в котором снялась модель, состоялась на платформе Нетфликс всего несколько дней тому назад. Гламур, скандалы и роскошные вечеринки: это реалити рассказывает о весьма обеспеченных азиатах и американцах азиатского происхождения, прожигающих жизнь в Лос-Анджелесе.

«Скажите мне, что есть еще ???💜; Я их все уже видела 😱; мне нравилась твоя химия с Кевином - действительно!; за одну ночь я все посмотрела; Они бы вам не позволили, но это настоящие друзья. Обожаю шоу!; Уже дважды все серии смотрю😂; Все сделано!🔥; Маума, все готово 😌; 6 серия! 🔥; Кимли, какая у тебя щекотка?; Завершил весь сезон я за одну ночь».

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