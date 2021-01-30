Відома модель Кім Лі, яку називають корейською Кардашьян, поділилася невеликим уривком зі зйомок онлайн-серіалу, в якому нещодавно взяла участь

Популярна модель спочатку працювала діджеєм в нічному клубі, але з часом не тільки вирішила розширити свій фронт робіт, але і набратися досвіду в інших сферах. Творча особистість не повинна засиджуватися на місці, вважає Лі. Тому дівчина вперше спробувала сили в серіалі.

Презентація першого сезону відбулася на платформі Нетфлікс всього кілька днів тому. Гламур, скандали і розкішні вечірки: це реаліті розповідає про вельми забезпечених азіатів і американців азіатського походження, пропалюють життя в Лос-Анджелесі. Тому кореянка Кім Лі також вирішила взяти участь у новій кінострічці.

Це вихідні! Збираюся подивитися #blingempirе. Який епізод ви зараз?",- написала Лі під невеликим уривком.

Фанати відразу відповіли:

"Я тільки що закінчив останню серію скажіть мені, що є ще ???💜 ; Я їх все вже бачила 😱; мені подобалася твоя хімія з Кевіном-дійсно!; за одну ніч я все подивилася; вони б вам не дозволили, але це справжні друзі. Обожнюю шоу!; Вже двічі всі серії дивлюся😂; все зроблено!🔥 ; Маума, все готово 😌; 6 серія! 🔥 ; Кімлі, яка у тебе лоскіт?; Завершив весь сезон я за одну ніч".

Не так давно Кім Лі розповіла про плани на 2021 рік, зазначивши, що продовжить свою кар'єру діджея, вже працює над записом нових композицій і має намір більше часу приділити моделінгу і собі самій, щоб потурбуватися про своє здоров'я.

Новими кадрами дівчина також поділилася в Instagram кілька годин тому. Цього разу Лі перетворилася завдяки стильному білому платтю в грецькому стилі. При цьому дівчина не стала надягати бюстгальтер, засвітивши гідності крізь досить великі вирізи в своєму світлому вбранні.

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