Известная модель Ким Ли, которую называют корейской Кардашьян, поделилась небольшим отрывком со съемок онлайн-сериала, в котором недавно приняла участие
Популярная модель изначально работала диджеем в ночном клубе, но со временем не только решила расширить свой фронт работ, но и набраться опыта в других сферах. Творческая личность не должна засиживаться на месте, считает Ли. Поэтому девушка впервые попробовала силы в сериале.
Презентация первого сезона состоялась на платформе Нетфликс всего несколько дней тому назад. Гламур, скандалы и роскошные вечеринки: это реалити рассказывает о весьма обеспеченных азиатах и американцах азиатского происхождения, прожигающих жизнь в Лос-Анджелесе. Поэтому кореянка Ким Ли также решила принять участие в новой киноленте.
Это выходные! Собираюсь посмотреть #blingempirе. В каком эпизоде вы сейчас?», - написала Ли под небольшим отрывком.
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Фанаты сразу ответили:
«Я только что закончил последнюю серию скажите мне, что есть еще ???💜; Я их все уже видела 😱; мне нравилась твоя химия с Кевином - действительно!; за одну ночь я все посмотрела; Они бы вам не позволили, но это настоящие друзья. Обожаю шоу!; Уже дважды все серии смотрю😂; Все сделано!🔥; Маума, все готово 😌; 6 серия! 🔥; Кимли, какая у тебя щекотка?; Завершил весь сезон я за одну ночь».
Не так давно Ким Ли рассказала о планах на 2021 год, отметив, что продолжит свою карьеру диджея, уже работает над записью новых композиций и намерена больше времени уделить моделингу и себе самой, чтобы побеспокоиться о своем здоровье.
Новыми кадрами девушка также поделилась в Инстаграм несколько часов назад. В этот раз Ли преобразилась благодаря стильному белому платью в греческом стиле. При этом девушка не стала надевать бюстгальтер, засветив достоинства сквозь довольно большие вырезы в своем светлом наряде.
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