Известная модель Ким Ли, которую называют корейской Кардашьян, устроила маленькую провокацию

На кадрах Ким позирует в белом наряде, который еле прикрыл ягодицы. Девушка приспустила его с плеча, показывая, что белья на ней нет. Ли оставила волосы распущенными, а одну ножку задрала, делая кадр максимально горячим. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Я имею в виду, просто посмотрите на ее довольно вьетнамское совершенство", - написано под кадрами.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, но обычно звезду засыпают комплиментами:

"Ты такая красивая", "Великолепная красотка", "Небо не выражает предела моего восхищения", "Картинка идеальная", "Энергия не имеет себе равных и это космос", "Потрясающе красиво", "Полет высоко в атмосферу", "Выглядит как греческая богиня", "когда видишь красивую женщину с подтянутым телом", "Я мечтаю встретить тебя хоть раз в жизни, ты самая красивая женщина на этой планете, и я люблю тебя всегда".

Мы писали, что известная модель Ким Ли приняла участие в ной съемке со стильным образом.

В этот раз Ким похвалилась формами в стильном черном платье с кружевами, в котором снималась для известного иностранного глянца.

При этом модель сильно образ менять не стала, а длинные локоны и вовсе оставила распущенными.

Напомним, корейская Кардашьян разделась, заткнув за пояс пышногрудую Ким

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