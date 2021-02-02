Известная модель Ким Ли, которую называют корейской Кардашьян, устроила маленькую провокацию
На кадрах Ким позирует в белом наряде, который еле прикрыл ягодицы. Девушка приспустила его с плеча, показывая, что белья на ней нет. Ли оставила волосы распущенными, а одну ножку задрала, делая кадр максимально горячим. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Я имею в виду, просто посмотрите на ее довольно вьетнамское совершенство", - написано под кадрами.
Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, но обычно звезду засыпают комплиментами:
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"Ты такая красивая", "Великолепная красотка", "Небо не выражает предела моего восхищения", "Картинка идеальная", "Энергия не имеет себе равных и это космос", "Потрясающе красиво", "Полет высоко в атмосферу", "Выглядит как греческая богиня", "когда видишь красивую женщину с подтянутым телом", "Я мечтаю встретить тебя хоть раз в жизни, ты самая красивая женщина на этой планете, и я люблю тебя всегда".
Мы писали, что известная модель Ким Ли приняла участие в ной съемке со стильным образом.
В этот раз Ким похвалилась формами в стильном черном платье с кружевами, в котором снималась для известного иностранного глянца.
При этом модель сильно образ менять не стала, а длинные локоны и вовсе оставила распущенными.
Напомним, корейская Кардашьян разделась, заткнув за пояс пышногрудую Ким
А еще Politeka сообщала, что пышногрудая корейская Кардашьян в черном мини-топе отдалась во власть соблазна
Также Politeka писала, что корейская Кардашьян снялась в популярном сериале, без стыда показав свое "богатство"