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Известная модель Ким Ли, которую прозвали корейской версией Кардашьян, лишила мужчин сна

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм девушка опубликовала очень горячее фото. Красотка предстала в одних трусиках или плавках от купальника. Верхнюю часть костюма она решила сбросить, освободив своих пышных «подружек».

Свой соблазнительный образ модель дополнила черными длинными перчатками и огромной шляпой с большими полями. Девушка ровно стояла, сжав руками свой бюст. Стоит отметить, что ее грудь оказалась настолько большой, что просто не поместилась в руки.

Черные волосы, которые выглядывали из-под шляпы, придали образу модели соблазнительности, а загорелая кожа, немного влажная и светящаяся на солнце, свела с ума поклонников.

«Хищница», «Идеально», «Потрясающе шикарная», «Мой любимый кадр», «Милая Ким!», «Великолепно и шикарно», «Вау, красивая девушка, красивые подружки», «Можешь ли ты стать еще красивее?», «Совершенство во плоти», «Выглядит потрясающе!», «Ты горячо выглядишь», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Ким Ли впечатлила глубиной декольте и непослушными «близняшками», которые так и норовили показаться публике. Модель сделала соблазнительное селфи, чтобы порадовать своих поклонников.

Напомним, что корейская Кардашьян снялась в популярном сериале, без стыда показав свое "богатство": "За одну ночь я...".

Также Politeka писала, что корейская Кардашьян задрала ножку в полупрозрачном мини, будоража фантазию: "Совершенство".

А еще Politeka сообщала, что корейская Кардашьян разделась, заткнув за пояс пышногрудую Ким: «Вне конкуренции».