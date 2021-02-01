Відома модель Кім Лі, яку називають корейською версією Кардашьян, показала свої красоти з ідеального ракурсу

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram дівчина опублікувала свіже фото, яке викликало справжній фурор серед її шанувальників. Красуня позувала для фото біля басейну. З одягу на ній були чорні трусики, величезний капелюх і довгі рукавички.

Кім Лі сперлася об стінку, спокусливо задерши одну ніжку. Руками вона тримала свій великий бюст, який так і норовив вирватися на свободу. Виглядала дівчина чудово. Округлі стегна, тонка талія і апетитні форми виглядали навіть крутіше, ніж у Кім Кардашьян, з якою постійно порівнюють красуню. М'який животик і соковита фігурка зробили свою справу.

У коментарях Кім Лі залишили масу приємних слів.

"Досить красиво", "Кім! Я місцевий фотограф і хотів би попрацювати з вами. Я знаю, що це довгий шлях, але воно того варте», «Вау, цей капелюх - заява, і мені це подобається», «настільки досконала», «Ти така красива», «поза конкуренцією», - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Кім Лі в сукні з глибоким декольте зробила селфі, подражнивши шанувальників апетитними формами. Дівчина похвалилася пишним бюстом, зробивши на ньому акцент.

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