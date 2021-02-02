Відома модель Кім Лі, яку називають корейською Кардаш'ян, влаштувала маленьку провокацію
На кадрах Кім позує в білому вбранні, який ледве прикрив сідниці. Дівчина приспустила його з плеча, показуючи, що білизни на ній немає. Лі залишила волосся розпущеним, а одну ніжку задерла, роблячи кадр максимально гарячим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Я маю на увазі, просто подивіться на її досить в'єтнамську досконалість", - написано під кадрами.
Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, але зазвичай зірку засипають компліментами:
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"Ти така красива", "Чудова красуня", "Небо не виражає межі мого захоплення", "Картинка ідеальна", "Енергія не має собі рівних і це космос", "Приголомшливо красиво", "Політ високо в атмосферу", "Виглядає як грецька богиня", "коли бачиш красиву жінку з підтягнутим тілом", "Я мрію зустріти тебе хоч раз в житті, ти найкрасивіша жінка на цій планеті, і я люблю тебе завжди".
Ми писали, що відома модель Кім Лі взяла участь у зйомці зі стильним образом.
Цього разу Кім похвалилася формами в стильній чорній сукні з мереживами, в якій знімалася для відомого іноземного глянцю.
При цьому модель сильно образ міняти не стала, а довгі локони і зовсім залишила розпущеним.
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