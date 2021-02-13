Известная модель Джоджо Бейби, которую называют копией светской львицы Ким Кардашьян, обтянула свои формы тонкой тканью

Модель прославилась, потому что, без стеснения хвастается пышными формами в соцсетях, пишет Politeka.net.

Девушка живет в США и считается моделью плюс-сайз. Каждый новый пост в Инстаграм вызывает восхищением поклонников, которых в аккаунте модели собралось уже 10,3 миллиона.

В этот раз блондинка опубликовала селфи, которое она сделала, направив телефон на зеркало.

Тонкое боди обтянуло пышный бюст звезды, а благодаря большим вырезам оголились округлые бедра.

Джоджо сделала высокую прическу, она прикрыла глаза и слегка распахнула пухлые губы.

"Хотите посмотреть, что под моей одеждой?", - спросила модель.

Фото не собрало много лайков и комментариев в открытом доступе, ведь такой возможности в сторис нет.

Отметим, Джо Джо Бейби родилась седьмого ноября 1988 года. Звезду называют азиатско-американской влиятельной личностью в Интернете.

В отличие от других моделей Instagram, которые стремятся стать худыми, Бейби поступила иначе - она ​​гордится тем, что демонстрирует свои пышные формы.

Тем не менее, онлайн-тролли часто подвергали ее негативным комментариям. Только бодипозитивная модель смогла отмахнуться от негатива и стала источником вдохновения для многих.

Поклонники любят Джоджо не только за рискованные фотографии, но и за отличное чувство юмора, что часто отражается в ее сообщениях и подписях.

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