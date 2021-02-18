Известная модель Джоджо Бейби, которую называют копией Ким Кардашьян, показала себя перед зеркалом

На фото Джоджо позирует в бело-синем полосатом бикини, которое состояло преимущественно из ниточек. Красотка стояла в ванной перед зеркалом, снимая себя на телефон. Бейби совсем не переживала, что зона бикини практически не прикрыта, хвастаясь пышными формами. Аппетитный бюст еле поместился в такой купальник, поэтому фанаты могли оценить роскошный размер модели. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на профиль звезды в социальной сети Инстаграм.

"Хочешь, устрою раздачу?", - написала красотка под фотографией.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии под публикацией, но обычно красотку засыпают комплиментами:

"Что за малышка!", "Слишком красиво", "Нужна действительно большая толстовка", "Вы выводите отдых на новый уровень", "Ее королевская горячность", "Мне нравится твоя внешность", "Я расслаблюсь с тобой".

Мы писали, что популярная американская модель Джоджо Бейби обтянула свои формы тонкой тканью.

В этот раз блондинка опубликовала селфи, которое она сделала, направив телефон на зеркало.

Тонкое боди обтянуло пышный бюст звезды, а благодаря большим вырезам оголились округлые бедра.

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