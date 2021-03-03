Известная модель ДжоДжо Бейби, которую сравнивают с Ким Кардашьян, показала себя в горячем образе
На фото ДжоДжо показалась в кружевном боди, которое было телесного цвета и совсем прозрачное. Девушка оставила волосы распущенными, а рукой потянула за наряд, спустив одну бретельку, чтобы продемонстрировать пышный бюст. Кадр вышел запредельно горячим, ведь Бейби имеет роскошные формы. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на профиль знаменитости в социальной сети Инстаграм.
"Ты готов к маршу?", - написала девушка.
Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, но обычно без комплиментов девушка не остается:
"Я болельщик из Украины, привет детка", "Вот это вкусно", "Моя любимая кошечка", "Как всегда самая зрелищная и ослепительная, потрясающая, чувственная и красивая", "Выглядит супер круто", "Ее длинные ноги и пышное тело привлекали всех парней в мире", "Ух ты такой мягкий и персиковый", "Теперь я очень хочу ... очень тяжелого ...", "Совершенно потрясающая, боже", "Ты потрясающе выглядишь, Джоджо", "Ты идеальный ангел", "Так красиво и твое тело выглядит потрясающе", "Я люблю тебя", "да, это круто", "Я сказал это раньше и скажу еще раз ... Какое абсолютное божество", "Кто-нибудь хочет сыграть со мной", "Я тебя сейчас благодарю !!!!", "Желаю, чтобы ты была моей".
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Мы писали, что известная модель Джоджо Бейба показала себя во время релакса.
На фото звезда показалась в миниатюрных трусиках и топике, сидя на коленях на ковре. Волосы Джоджо оставила распущенными, надев на них геймерские наушники. В руках Бейба держала джойстик, а возле красотки можно увидеть большой экран с игрушкой.
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