Популярная модель из Америки ДжоДжо Бейби показала новый образ, завлекая фанатов горячим ракурсом

На фото ДжоДжо позировала в прозрачном наряде, которое хорошо просвечивалось. Звезда стояла спиной к камере, расставив ноги, а волосы оставила распущенными. Красотка еле прикрыла аппетитные ягодицы, размер которых у модели впечатляет, благодаря чему кадр получился довольно провокационным и соблазнительным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на профиль звезды в социальной сети Инстаграм.

"Посмотрите", - написала звезда под фотографией, которую опубликовала в сторис.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, но обычно звезду засыпают хвалебными комплиментами:

"Супер вкусно!", "Вы идеальны", "Ты прекрасно выглядишь", "Ты моя любовь", "Замечательная", "Вкусно, любовь моя", "Никогда не видел такой красоты", "Милая маленькая девчушка счастлива", "Я хочу заставить тебя сделать это лицо однажды весело", "Это кажется незаконным", "Боже мой ... Мне нравится, как она косится, когда возбуждена.

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Джоджо сделала высокую прическу, она прикрыла глаза и слегка распахнула пухлые губы.

"Хотите посмотреть, что под моей одеждой?", - спросила модель под публикацией.

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