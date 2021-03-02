Він був дуже молодим

Український актор і режисер, зірка серіалів "Свати" і "Жіночий доктор" Іван Марченко пішов з життя

Новина про смерть актора з'явилася в Facebook студії дубляжу LeDoyen Studio. Як стало відомо, серце Марченка зупинилося сьогодні, 2 березня. Чоловікові було всього 44 роки. Актор довгий час боровся з онкологією, але не зумів її перемогти.

"Сьогодні, після тривалої відчайдушної боротьби зі страшною хворобою, нас покинув талановитий актор, режисер і прекрасна людина Іван Марченко. Світла пам'ять. Нам тебе буде дуже не вистачати", - повідомили колеги актора.

"Співчуття рідним! Світла пам'ять чудовій людині!", "Царство Небесне! дуже шкода", - пишуть люди в мережі.

Варто відзначити, що онкологічне захворювання у актора діагностували ще в 2017 році. Весь цей час він боровся з хворобою.

Як відомо, Іван Марченко знімався в шостому сезоні серіалу "Свати". Крім цього, він грав у таких серіалах як "Ментовські війни. Одеса", «Жіночий лікар» і "Рідні люди". Він закінчив Харківський університет, після чого працював у кіновиробництві.

Додамо, що 27 лютого, за два дні до смерті Іван Марченко відсвяткував день народження.

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