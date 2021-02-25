Відомого російського актора Дмитра Писаренка знайшли мертвим у його квартирі ввечері 23 лютого

Родич артиста повідомив, що не зміг потрапити до нього в квартиру, так як вона була замкнена зсередини, а на телефонні дзвінки і стукіт у двері 62-річний Дмитро Писаренко не відгукувався. Коли прибулі на виклик поліцейські і рятувальники відкрили двері, страшні побоювання підтвердилися.

Тіло актора знайшли в його ліжку. Давність настання смерті не менше трьох діб, пише "КП" з посиланням на власні джерела в правоохоронних органах.

Слідів насильницької смерті виявлено не було. За словами племінника, актор багато років страждав хронічним панкреатитом. З дому Дмитро Писаренко не виходив.

«Я приблизно раз на тиждень приносив йому продукти», - повідомив поліції родич актора.

При цьому пасинок актора в інтерв'ю заявити, що Писаренко не страждав хронічними захворюваннями, регулярно обстежувався і не скаржився на здоров'я.

За його словами, у Писаренка були великі плани на життя. Вони разом з дружиною Ларисою Бережною збиралися купити будинок з ділянкою.

Пасинок актора зазначив, що Писаренко був доброю і неконфліктною людиною, а друзі ставилися до нього з повагою. Цього року акторові планували створити Особистий сайт, а тепер Бережний має намір реалізувати цю ідею.

Нічого не сказала про панкреатит і дружина Писаренко Лариса Бережна. Однак вона назвала причину смерті Писаренка. За її словами, він помер від серцевого нападу.

Сайт "Московський комсомолець» писав, що Писаренко помер від проблем зі здоров'ям, спровокованих багаторічною згубною звичкою. Нібито Писаренко багато пив, що часто помічали його сусіди по будинку на Тверській вулиці.

Однак дружина актора Писаренко спростувала його пристрасть до алкоголю. У бесіді з «360» вдова зазначила, що він ніколи не шукав привід, щоб випити, не впадав у депресії, через які міг губити організм.

Фахівці зараз проводять експертизу, щоб з'ясувати точну причину смерті Дмитра Писаренка.

Нагадавши, несподівано пішов з життя популярний російський актор, трагічні подробиці.

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