Російського актора Дмитра Писаренка знайдено мертвим у своїй квартирі в Москві
Про це в середу, 24 лютого, повідомляє телеграм-канал Life shot.
Відзначається, що в поліцію звернувся родич артиста. Він розповів, що Писаренко жив один, але останнім часом перестав виходити на зв'язок. Двері в його квартиру були замкнені зсередини. Приїхали поліцейським довелося розкривати житло артиста. Там його тіло і було виявлено. Згідно з повідомленням, ознак насильницької смерті не було.
За словами родичів, актор страждав гострим панкреатитом.
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Дмитро Писаренко помер на 62 - му році життя. Причини смерті Писаренка поки не розкриваються.
Дмитро Писаренко виступав на сцені Малого театру, Нового драмтеатру та «Школи сучасної п'єси».
Зніматися почав з 1981 року. Популярність здобув після ролі засновника Московського університету та Академії мистецтв Івана Івановича Шувалова в історичному біографічному фільмі «Михайло Ломоносов».
Дмитро Писаренко знявся в 26 кінопроектах, в тому числі у фільмах «Пан Великий Новгород», «цар Іван Грозний», «співучасть у вбивстві», «Оленяче полювання» і «Золото», а також в серіалі «Берег його життя».
Нагадаємо також, 22 лютого стало відомо про смерть актора з серіалу «Вулиці розбитих ліхтарів» Олександра Жданова. Йому було 70 років. Повідомлялося, що актор помер від затяжної хвороби.
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