Російського актора Дмитра Писаренка знайдено мертвим у своїй квартирі в Москві

Про це в середу, 24 лютого, повідомляє телеграм-канал Life shot.

Відзначається, що в поліцію звернувся родич артиста. Він розповів, що Писаренко жив один, але останнім часом перестав виходити на зв'язок. Двері в його квартиру були замкнені зсередини. Приїхали поліцейським довелося розкривати житло артиста. Там його тіло і було виявлено. Згідно з повідомленням, ознак насильницької смерті не було.

За словами родичів, актор страждав гострим панкреатитом.

Дмитро Писаренко помер на 62 - му році життя. Причини смерті Писаренка поки не розкриваються.

Дмитро Писаренко виступав на сцені Малого театру, Нового драмтеатру та «Школи сучасної п'єси».

Зніматися почав з 1981 року. Популярність здобув після ролі засновника Московського університету та Академії мистецтв Івана Івановича Шувалова в історичному біографічному фільмі «Михайло Ломоносов».

Дмитро Писаренко знявся в 26 кінопроектах, в тому числі у фільмах «Пан Великий Новгород», «цар Іван Грозний», «співучасть у вбивстві», «Оленяче полювання» і «Золото», а також в серіалі «Берег його життя».

Нагадаємо також, 22 лютого стало відомо про смерть актора з серіалу «Вулиці розбитих ліхтарів» Олександра Жданова. Йому було 70 років. Повідомлялося, що актор помер від затяжної хвороби.

Нагадаємо, несподівано пішов з життя популярний російський актор, трагічні подробиці.

Як повідомляла Politeka, звістка про раптову кончину зірки-красуні " універу "шокувала мережу, що відомо:" О, Боже..."

Також Politeka писала, що життя видатного українця раптово обірвалося, його творіння захоплювали багатьох: "володів унікальним чуттям"