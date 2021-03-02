Украинский актер и режиссер, звезда сериалов "Сваты" и "Женский доктор" Иван Марченко ушел из жизни
Новость о смерти актера появилась в Facebook студии дубляжа LeDoyen Studio. Как стало известно, сердце Марченко остановилось сегодня, 2 марта. Мужчине было всего 44 года. Актер долгое время боролся с онкологией, но не сумел ее победить.
«Сегодня, после длительной отчаянной борьбы со страшной болезнью, нас покинул талантливый актер, режиссер и прекрасный человек Иван Марченко. Светлая память. Нам тебя будет очень не хватать», - сообщили коллеги актера.
«Соболезнования родным! Светлая память замечательному человеку!», «Царство небесное! очень жаль», - пишут люди в сети.
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Стоит отметить, что онкологическое заболевание у актера диагностировали еще в 2017 году. Все это время он боролся с болезнью.
Как известно, Иван Марченко снимался в шестом сезоне сериала «Сваты». Кроме этого, он играл в таких сериалах как «Ментовские войны. Одесса», «Женский доктор» и «Родные люди». Он окончил Харьковский университет, после чего работал в кинопроизводстве.
Добавим, что 27 февраля, за два дня до смерти Иван Марченко отпраздновал день рождение.
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