Знаменита американська модель Емілі Ратаковскі похвалилася округлими формами

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram дівчина опублікувала серію пікантних фото. Як відомо, Емілі славиться своїм зухвалим характером і дуже відвертими фотосесіями. Вона не соромиться фотографуватися оголеною, демонструючи своє ідеальне тіло.

Зараз модель вагітна, але це не завадило продовжити їй вести свій блог в такому ж стилі. Вона продовжила фотографуватися в пікантних нарядах. До того ж, її бюст під час вагітності сильно виріс, що надало красуні поле для фантазії.

На свіжих фото Емілі позувала в чорному костюмі. Під піджак вона не стала надягати нижню білизну. Ратаковскі вип'ятила свій живіт, але не забула і про бюст, який скромно визирав з-під одягу. Пухкі губки моделі і прекрасне обличчя теж привертали увагу.

У коментарях моделі залишили масу компліментів.

"Крихітка вогонь", "яка ти красива", "безсоромна красуня", "яке багатство", "ви серйозно підросли", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Емілі Ратаковскі одягла пікантну кофтинку з екстра-декольте. На фото Емілі ще не чекає дитину, тому тонка талія вигідно підкреслює її від природи апетитний бюст. Дівчині пильна увага шанувальників, схоже, дуже подобається.

Нагадаємо, що Ратаковскі здивувала розміром бюста на останніх термінах вагітності: "відразу шостий розмір?".

Як повідомляла Politeka, Емілі Ратаковскі покрутила достоїнствами в мікро-бікіні на завязочках: "гаряче!".

Також Politeka писала, що чарівна Ратаковскі без білизни показала свою головну розкіш в "золоті": "я хочу твої...".