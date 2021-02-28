Знаменита модель Емілі Ратаковскі вразила "новою" зовнішністю на останніх термінах вагітності

Відома у всьому світі супермодель намагається вести активний спосіб життя навіть на останніх термінах вагітності. Емілі не відмовляє собі в прогулянці, розвагах і смачній їжі. Також зірку можна часто побачити на вулиці разом зі своїм вихованцем.

Цього разу Ратаковскі вирішила поділитися особистими і домашніми кадрами, на яких позувала в простій чорній майці з глибоким декольте. Струнка модель раніше не робила акцент на своєму бюсті, тепер же часто демонструє його без зайвого збентеження. Також Ратаковскі любить показувати губи.

Не так давно вона зіткнулася з критикою і була звинувачена в збільшенні губ і бюста, проте швидко все спростувала, нагадавши, що обсяг крові під час вагітності в жіночому організмі збільшується на половину. Тому її зміни в зовнішності не повинні дивувати, вважає Емілі.

До цього Ратаковскі вийшла на прогулянку в літніх босоніжках і напівпрозорому костюмі. Новими фото з прогулянки дівчина поділилася в Instagram.

На фото вона одягнена в облягаючому напівпрозорому костюмі чорного кольору, який складається з лонгсліва і брюк.

"Мила, ти світишся; ідеально!; Красиво 😍; я після пізнього перекусу; Омг, ти вагітна?; Таааак схвильована; мій Бог; Це безумство 😭 вже по швах тріщить, боже😍; я бачила, як ви з чоловіком гуляєте по околицях, і ніхто з вас не носить маски! Чому?; Ти належиш вулицям @emrata 😄; ваші ноги замерзнуть там; Богиня родючості шик; Ти виглядаєш чудово, та й так легко".

Нагадавши, Ратаковскі без білизни і сорому дала зазирнути собі під піджак.

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