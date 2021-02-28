Знаменитая модель Эмили Ратаковски впечатлила "новой" внешностью на последних сроках беременности

Известная во всем мире супермодель старается вести активный образ жизни даже на последних сроках беременности. Эмили не отказывает себе в прогулке, развлечениях и вкусной еде. Также звезду можно часто увидеть на улице вместе со своим питомцем.

В этот раз Ратаковски решила поделиться личными и домашними кадрами, на которых позировала в простой черной майке с глубоким декольте. Стройная модель ранее не делала акцент на своем бюсте, теперь же часто демонстрирует его без лишнего смущения. Также Ратаковски любит показывать губы.

Не так давно она столкнулась с критикой и была обвинена в увеличении губ и бюста, однако быстро все опровергла, напомнив, что объем крови во время беременности в женском организме увеличивается на половину. Поэтому ее перемены во внешности не должны удивлять, считает Эмили.

До этого Ратаковски вышла на прогулку в летних босоножках и полупрозрачном костюме. Новыми фото с прогулки девушка поделилась в Инстаграм.

На фото она одета в облегающем полупрозрачном костюме черного цвета, который состоит из лонгслива и брюк.

«Милая, ты светишься; Идеально!; Красиво 😍; я после позднего перекуса; Омг, ты беременна?; Таааак взволнована; Мой Бог, сразу шестой размер?; это безумие 😭 уже по швам трещит, боже😍; Я видела, как вы с мужем гуляете по окрестностям, и никто из вас не носит маски! Почему?; Ты принадлежишь улицам @emrata 😄; Ваши ноги замерзнут там; Богиня плодородия шик; Ты выглядишь великолепно, да и так легко».

Напомним, Ратаковски без белья и стыда дала заглянуть себе под пиджак.

А еще Politeka писала, что Эмили Ратаковски устроила шальной отдых на яхте в черном бикини.

Также Politeka сообщала, что Эмили Ратаковски устроила жаркие шалости в модном мини-бикини