Відома модель Емілі Ратаковски показала себе в пікантному образі

На фото Емілі позує в наряді з "золота", який частково прикривав її тіло. Зірка зовсім не бентежилася свого образу, демонструючи розкішну красу. Ратаковскі волосся зібрала назад, а образ доповнила легким макіяжем. Кадр вийшов досить провокаційним і запалюючим, адже модель бездоганно виглядає. Про це пише Politeka.net з посиланням на фан-сторінку знаменитості.

На другому фото Емілі вже здалася в чорній прозорій сукні з мереживами. на дівчині не було білизни, зате була присутня капелюшок. Образ зірка доповнила прикрасами на шиї, а дивилася прямо в камеру, що додало родзинки знімку.

Фанати поставили десятки лайків і не писали Коментарі, але зазвичай красуня без компліментів не залишається:

"Класно виглядаєш", "Ти мій світ", "Ти моя любов", "ось які персики", "у тебе гарні очі", "Уххх дозволь мені взяти тебе поїсти, я поцілую тебе, якщо ти купиш мені пару Йорданських", "я хочу твої персики".

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Цього разу Ратаковскі вирішила поділитися особистими і домашніми кадрами, на яких позувала в простій чорній майці з глибоким декольте. Струнка модель раніше не робила акцент на своєму бюсті, тепер же часто демонструє його без зайвого збентеження.

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