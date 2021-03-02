Известная модель Эмили Ратаковски показала себя в пикантном образе

На фото Эмили позирует в наряде из "золота", который частично прикрывал ее тело. Звезда совсем не смущалась своего образа, демонстрируя роскошную красоту. Ратаковски волосы собрала назад, а образ дополнила легким макияжем. Кадр получился довольно провокационным и зажигающим, ведь модель безупречно выглядит. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на фан-страничку знаменитости.

На втором фото Эмили уже показалась в черном прозрачном платье с кружевами. на девушке не было белья, зато присутствовала шляпка. Образ звезда дополнила украшениями на шее, а смотрела прямо в камеру, что добавило изюминки снимку.

Фанаты поставили десятки лайков и не писали комментарии, но обычно красотка без комплиментов не остается:

"Классно выглядишь", "ты мой мир", "Ты моя любовь", "Вот какие персики", "у тебя красивые глаза", "Уххх позволь мне взять тебя поесть, я поцелую тебя, если ты купишь мне пару иорданских", "Я хочу твои персики".

Мы писали, что знаменитая модель Эмили Ратаковски впечатлила "новой" внешностью на последних сроках беременности.

В этот раз Ратаковски решила поделиться личными и домашними кадрами, на которых позировала в простой черной майке с глубоким декольте. Стройная модель ранее не делала акцент на своем бюсте, теперь же часто демонстрирует его без лишнего смущения.

Напомним, загорелая Ратаковски в кофте с декольте до пупка похвасталась персиками

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