Знаменитая американская модель Эмили Ратаковски похвасталась округлившимися формами

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм девушка опубликовала серию пикантных фото. Как известно, Эмили славиться своим дерзким характером и очень откровенными фотосессиями. Она не стесняется фотографироваться обнаженной, демонстрируя свое идеальное тело.

Сейчас модель беременна, но это не помешало продолжить ей вести свой блог в таком же стиле. Она продолжила фотографироваться в пикантных нарядах. К тому же, ее бюст во время беременности сильно вырос, что дало красотке поле для фантазии.

На свежих фото Эмили позировала в черном костюме. Под пиджак она не стала надевать нижнее белье. Ратаковски выпятила свой живот, но не забыла и про бюст, который скромно выглядывал из-под одежды. Пухлый губки модели и прекрасное лицо тоже привлекали внимание.

В комментариях модели оставили массу комплиментов.

«Малышка огонь», «Какая ты красивая», «Бесстыжая красотка», «Какое богатство», «Вы серьезно подросли», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Эмили Ратаковски надела пикантную кофточку с экстра-декольте. На фото Эмили еще не ждет ребенка, поэтому тонкая талия выгодно подчеркивает ее от природы аппетитный бюст. Девушке пристальное внимание поклонников, похоже, очень нравится.

Напомним, что Ратаковски удивила размером бюста на последних сроках беременности: "Сразу шестой размер?".

Как сообщала Politeka, Эмили Ратаковски покрутила достоинствами в микро-бикини на завязочках: "Горячо!".

Также Politeka писала, что обворожительная Ратаковски без белья показала свою главную роскошь в "золоте": "Я хочу твои...".