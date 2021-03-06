Відомий український телеведучий Дмитро Комаров показав вражаючі краєвиди з Пакистану

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку телеведучого у соцмережі.

Так, в акаунті Комарова з'явились нові фото з Пакистану, а також він поділився своїми враженнями від незабутньої поїздки.

"Північ Пакистану, Гілгіт-Балтистан. На першому фото я з доглядачем королівського форту. А на наступному - озеро Аттабад. Коли дивишся на нього, здається, що утворилася ця неземна краса мільйони років тому. Ні. Озеру Аттабад - всього 10 років. До цього тут була річка, на березі жили люди", - розповів телеведучий.

Він також анонсував вихід циклу програм про колишнє князівство Хунза.

"Ця експедиція в місце на стику плит, де відбуваються речі, які можна сміливо назвати надприродними. Стародавні шамани передбачали, що з'явиться озеро, але загинуть люди. І ось в 2010 році обвалився гігантський масив гори, повністю заблокувавши русло річки і утворивши природну греблю. Вода стала накопичуватися. Під час обвалу загинули люди, були зруйновані їхні будинки. За кілька місяців природа зробила нове русло річки, рівень води в Аттабаде стабілізувався. Зворотний бік: трагедія стала поштовхом для розвитку туризму, перетворивши Хунза в найпопулярніший гірський регіон Пакистану", - розповів Комаров.

Він також поцікавився у своїх фоловерів, чи вірять вони у шаманів і передбачення.

"Я вірю", "Коли показує ваша програма - вірю, а коли інші - ні", "Мій дід, коли вип'є самогону, ще той шаман", - пишуть у коментарях.

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