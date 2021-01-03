Відомий український телеведучий і зірка шоу "Світ навиворіт" Дмитро Комаров показав, як проводить свята в компанії брата і сестри

Шоумен поділився новим постом на своїй сторінці в Instagram, повідомляє Politeka.net. У ньому він зізнався, що через зйомки і постійні поїздки його життя проходить в прискореному режимі.

"Ну а зараз кайф: вперше за 3 місяці зустрівся з рідними, відзначаємо з сестрою Ангеліною і братом Миколою Новий Рік)) ділюся емоціями з експедиції, якими з вами теж скоро поділюся", - розповіді ведучий.

Він зізнався, що роками намагався вибудувати баланс між подорожами і життям, проте 2020 рік вніс свої корективи.

"2020 підкинув "подаруночок", замкнув мене на 7 місяців вдома, і тепер треба все заново наздоганяти, вибудовувати знову. Зате не нудно. Життя непередбачуване і прекрасне. Всіх зі святами. І нехай ніякі карантини вас не зупинять. Головне, щоб рідні були поруч!",- підсумував Комаров.

На новому фото він сидить зі своїми братом і сестрою, які є двійнятами, з келихами шампанського в руках. Можна помітити, що всі троє дуже схожі один на одного.

Шанувальники ведучого тут же почали коментувати пост.

"Боже, ну як же ви всі схожі, відразу зрозуміла, що ви рідні", "дуже красива сім'я. З Новим роком вас ! З нетерпінням чекаємо Ваші випуски", "з братом як близнюки", "Відразу видно, хто на сонечку частіше буває", - пишуть люди.

Нагадаємо, Комаров зі "Світ навиворіт" показав, як розважається з молодою дружиною на Мальдівах.

Як повідомляла Politeka, Комаров зі "Світ навиворіт" показав, з якими красунями зустріне Новий рік, можна позаздрити.

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